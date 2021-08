Komisja Europejska wezwała w czwartek dyplomatę kierującego tymczasowo przedstawicielstwem Białorusi przy UE i przeprowadziła rozmowy z irackim rządem, dążąc do zażegnania kryzysu na granicy z Litwą. UE oskarża Białoruś o wykorzystywanie nielegalnych migrantów, w większości Irakijczyków, jako broni przeciwko Wspólnocie, w odwecie za nałożone na Mińsk sankcje.

Reklama

Mińsk "reaguje na sankcje"?

Rząd w Wilnie jest przekonany, że napływ imigrantów to efekt działań Mińska, który w ten sposób reaguje na unijne sankcje i litewskie wsparcie dla białoruskiej opozycji.

Wśród docierających na Litwę migrantów najwięcej jest Irakijczyków, którzy mówią, że przylecieli do Mińska na podstawie legalnie wykupionej wycieczki, a następnie "nieznane" osoby dowiozły ich na granicę z Litwą.

W czwartek doradczyni prezydenta Litwy ds. polityki zagranicznej Asta Skaisgiryte poinformowała, że Irak zawiesił loty do Mińska, co według rządu w Bagdadzie ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu nielegalnej migracji na Litwie.

Oświadczenie premierów Litwy i Polski

Premierzy Litwy i Polski Ingrida Szimonyte i Mateusz Morawiecki we wspólnym oświadczeniu wezwali instytucje UE "do wykorzystania wszelkich dostępnych im środków w celu jak najszybszego przecięcia nowego szlaku nielegalnej migracji od razu po jego powstaniu".

Podkreślono, że w miarę trwania wojny hybrydowej rozpoczętej przez białoruski reżim przeciwko Unii Europejskiej głównymi celami na liście Łukaszenki stali się sąsiedzi Białorusi, Litwa i Polska. Wskazano, że Litwa znajduje się obecnie na pierwszej linii frontu nielegalnych przepływów migracyjnych sponsorowanych przez państwo białoruskie.

"Potępiamy wykorzystywanie przez reżim Łukaszenki nielegalnej migracji jako broni mającej na celu wywieranie presji politycznej na UE i jej poszczególne państwa członkowskie. Po raz kolejny pokazuje to cyniczny charakter białoruskiego reżimu oraz udowadnia, że konieczna jest szybka reakcja i wspólne działania UE w celu sprostania temu wyzwaniu w zakresie bezpieczeństwa. Litwa wraz z Polską i innymi państwami członkowskimi UE, a także odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, walczy z tym hybrydowym zagrożeniem i robi wszystko, aby zachować integralność wschodniej granicy UE. Polska wspiera Litwę i solidarnie wypełnia swój obowiązek ochrony zewnętrznych granic UE, współpracując w tym celu z instytucjami unijnymi" - czytamy w oświadczeniu.

Zawarto w nim także apel do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, wszystkich państw członkowskich UE i partnerów spoza UE "o polityczne i realne wsparcie w obliczu tego wyzwania".

"Nie ma żadnych oznak poprawy sytuacji na wschodniej granicy UE, a liczba nielegalnych imigrantów przekraczających granicę z Białorusią nadal rośnie i sięga kilkuset osób dziennie. W tej bezprecedensowej dla naszego regionu sytuacji Litwa i Polska wzywają UE i jej państwa członkowskie do kontynuowania i zwiększenia pilnego dyplomatycznego, finansowego i technicznego wsparcia dla Litwy w jej walce ze skutkami zbrodniczych działań reżimu Łukaszenki" - podkreślono w oświadczeniu.

"Wzywamy instytucje UE do wykorzystania wszelkich dostępnych im środków w celu jak najszybszego przecięcia nowego szlaku nielegalnej migracji od razu po jego powstaniu. Ponadto wzywamy UE i jej państwa członkowskie do wykorzystania tego impulsu do wzmocnienia naszej wspólnej unijnej polityki migracyjnej i azylowej, a także do ponownego przemyślenia naszego podejścia do ochrony granic. Jesteśmy głęboko przekonani, że ochrona zewnętrznych granic strefy Schengen jest nie tylko obowiązkiem poszczególnych państw członkowskich, ale także wspólną odpowiedzialnością UE. Dlatego też należy poświęcić jej odpowiednią uwagę polityczną na szczeblu UE i przeznaczyć na nią odpowiednie środki finansowe" - napisali premierzy Litwy i Polski.

Zaznaczyli, że Litwa i Polska podkreślają potrzebę "szybkiej i zdecydowanej reakcji na działania reżimu białoruskiego oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizowanie i ułatwianie przemytu nielegalnych migrantów", w tym poprzez rozszerzenie środków restrykcyjnych UE na reżim białoruski.

Reklama

Narastający problem migracyjny nasilił się pod koniec maja. Ogółem w tym roku z Białorusi na Litwę przez zieloną granicę nielegalnie przeszło już ponad 4 tys. osób. W całym 2020 r. zatrzymano jedynie 81 migrantów. Wilno jest przekonane, że napływ imigrantów to efekt działań Mińska, który w ten sposób reaguje na unijne sankcje i litewskie wsparcie dla białoruskiej opozycji.

Od poniedziałku obowiązuje rozporządzenie MSW Litwy pozwalające pogranicznikom zawracać migrantów, którzy usiłują w miejscach zakazanych przedostać się z Białorusi na Litwę. Są oni kierowani na przejścia graniczne lub do placówek dyplomatycznych.

Minionej doby litewscy pogranicznicy zatrzymali dwóch migrantów, a ponad 100 osób zostało zawróconych na Białoruś. Ogółem, w tym tygodniu zawrócono ponad 700 migrantów.