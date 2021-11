W komunikacie Liga zaznaczyła, że wizyta Salviniego w Polsce będzie okazją do rozmowy na temat nowego układu sił w Brukseli i przede wszystkim o obronie granic europejskich. Liga zaznaczyła, że wizyta Salviniego w Polsce będzie okazją do rozmowy na temat nowego układu sił w Brukseli i przede wszystkim o obronie granic europejskich.

Reklama

O zaproszeniu dla polityka współrządzącej Włochami Ligi i planowanym temacie rozmów poinformowano w dniach eskalacji kryzysu migracyjnego na granicy Polski z Białorusią.

Ponadto przypomina się, że Salvini chciałby utworzyć wspólną grupę w Parlamencie Europejskim razem z PiS, który należy do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz z węgierskim Fideszem premiera Viktora Orbana.

Salvini był już w Warszawie w styczniu 2019 roku na zaproszenie ówczesnego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Wówczas spotkał się także z Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami spotkań - jak podawano - była przyszłość UE oraz bezpieczeństwo.

"Nowa równowaga"

Zdaniem włoskiego wicepremiera, Warszawa i Rzym powinny tworzyć w Europie "nową równowagę" po latach dominacji osi francusko-niemieckiej. Według Salviniego miałoby to oznaczać odrodzenie "prawdziwych europejskich wartości: mniej finansów, mniej biurokracji, więcej pracy i więcej rodziny, a przede wszystkim więcej bezpieczeństwa".

Joachim Brudziński zapewniał po spotkaniu z Salvinim w 2019 roku, że Polska i Włochy są integralną częścią UE i nie zamierzają jej opuszczać, chcą natomiast mieć “wpływ na to, jak nasz wspólny europejski dom będzie wyglądał”. “Chcemy dbać o bezpieczeństwo Unii i naszych obywateli, a także reformować ją tak, żeby była bliższa obywatelom. A tym, którzy być może chcieliby, albo mają nadzieję, by nas umiejscowić na pozycjach skrajnych, antyeuropejskich, możemy powiedzieć tylko tyle: jest to mission impossible - mówił wtedy szef MSWiA.