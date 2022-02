Według komunikatu szwedzkiego wojska "kilka szwedzkich myśliwców Jas 39 Gripen eskortować będzie należący do USA bombowiec B-52 Stratofortress". Jak dodano, nad Smalandią w południowo-wschodniej Szwecji amerykański bombowiec obniży lot, nie stwarzając zagrożenia dla społeczeństwa. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi zwiększa naszą zdolność do obrony Szwecji, a także przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa w naszym najbliższym sąsiedztwie - ocenił szef operacji szwedzkich sił zbrojnych Michael Claesson.

Szwecja ćwiczy wspólnie z NATO.

Szwecja nie należy do NATO, ale współpracuje z Sojuszem Północnoatlantyckim, m.in. przeprowadzając wspólne ćwiczenia na swoim terytorium.

W połowie stycznia szwedzkie wojsko wzmocniło swoją obecność na strategicznie położonej na Bałtyku wyspie Gotlandia. W transporcie żołnierzy oraz sprzętu uczestniczył amerykański samolot transportowy C-17.