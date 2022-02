"Flagi ukraińskie są wywieszane na kolumnach rosyjskiego sprzętu wojskowego" - ostrzegł Załużny. Takie wypadki - dodał - odnotowano w dwóch miejscowościach w obwodzie kijowskim i na jednej z tras w obwodzie czernihowskim.

"Odnotowano także przypadki, gdy przeciwnik wywiesza białą flagę na swoim sprzęcie, jakoby po to, by się poddać. Po przybliżeniu się do pozycji ukraińskich wojska rosyjskie zaczynają otwierać ogień" - napisał dowódca. Przypomniał, że takie działania są naruszeniem prawa międzynarodowego.