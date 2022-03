Jak mówił Ławrow, zgodnie z oceną rosyjskich negocjatorów "rozmowy nie są łatwe". Ale - jak dodał - "jest nadzieja na kompromis”.

Według Ławrowa obecnie "w rozmowach poważnie dyskutuje się o neutralnym statusie Ukrainy" i - jak dodał - jest "blisko porozumienia".

Ławrow mówił, że "jednym z głównych tematów rozmów jest status rosyjskojęzycznych i rosyjskojęzycznych mediów na Ukrainie" oraz "gwarancje praw mniejszości narodowych, w tym rosyjskiej".

Rosja chce demilitaryzacji Ukrainy

Jednym z najważniejszych zadań, według Ławrowa, jest "demilitaryzacja Ukrainy". Ławrow dowodził w wywiadzie, że broń na Ukrainie "zagraża bezpieczeństwu Rosji". - Rosja - mówił szef MSZ Ukrainy - jest gotowa szukać wszelkich sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w Europie i Rosji, poza rozszerzeniem NATO na Wschód.

Ławrow nie twierdził już, że Rosja "nie napadła na Ukrainę". Stwierdził, że rosyjski atak nastąpił ponieważ "Zachód nie chciał rozwiązać tej sytuacji". - Wcale nie chodzi o Ukrainę, a dokładniej - nie tylko. Chodzi nie tyle o Ukrainę, ile o porządek światowy. Stany Zjednoczone zawładnęły całą Europą - dowodził szef MSZ Rosji. - Myślę, że obecny kryzys to epokowy moment we współczesnej historii, ponieważ odzwierciedla bitwę o to, jak będzie wyglądał porządek świata - dodał.