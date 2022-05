Przed tym krokiem do Sztokholmu z oficjalną wizytą uda się w przyszłym tygodniu (17-18 maja) fiński prezydent Sauli Niinistö. Do tego czasu - jak sam zapowiadał - „kurs Finlandii będzie jasny”. Spekuluje się więc, że już w przyszłym tygodniu może dojść do ogłoszenia wspólnej fińsko-szwedzkiej deklaracji. - Cały proces wejścia do NATO jest skoordynowany. Nie wydaje mi się możliwa sytuacja, by do NATO weszło tylko jedno z państw. Historycznie jednym z powodów, że Szwecja nie weszła do Sojuszu, było ryzyko zmuszenia Finlandii do dołączenia do Układu Warszawskiego - tłumaczy DGP Toni Stenströem, fiński ekspert zajmujący się sprawami Europy Wschodniej.