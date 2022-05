Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej pytany o kwestię wysyłania broni na Ukrainę odparł: Powtarzam to, co mówiłem od początku. Istnieje prawo do zbrojnej obrony w przypadku agresji. To stwierdza też Katechizm, pod określonymi warunkami.

Wyjaśnił, że warunkiem tym jest przede wszystkim "proporcjonalność, a poza tym fakt, by odpowiedź nie spowodowała większych strat niż agresja".

W tym kontekście mówi się o wojnie sprawiedliwej - przypomniał.

Następnie ocenił: Problem wysyłania broni leży w tym kontekście. Rozumiem, że w konkretnej sytuacji trudno jest to określić, ale trzeba mieć jasne parametry, by podejść do tego w sposób możliwie najbardziej sprawiedliwy i umiarkowany.

Zapewnił, że Stolica Apostolska popiera wszelkie inicjatywy na rzecz doprowadzenia do pokoju na Ukrainie.

Każda próba doprowadzenia do zakończenia wojny jest mile widziana - powiedział Parolin poproszony o komentarz do propozycji premiera Włoch Mario Draghiego, by zorganizować mediacje w sprawie Ukrainy. O potrzebie takich negocjacji Draghi mówił podczas wizyty w Waszyngtonie.

Na pytanie o ewentualny udział Watykanu w takich rozmowach odparł: Nie chcemy przyjmować pierwszoplanowej roli. Jeśli inni zdołają zrobić to, czego nie jest w stanie uczynić Stolica Apostolska, bo nie została przyjęta jej oferta mediacji, to bardzo dobrze.

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy byśmy uczestniczyli, czy nie - zaznaczył sekretarz stanu. Następnie dodał: Ale inicjatywę samą w sobie należy poprzeć.

Kardynał Parolin wyjaśnił: Pracowaliśmy i pracujemy w możliwy sposób - choć przestrzeń jest bardzo ograniczona - przede wszystkim nad zawieszeniem broni. Zaznaczył, że to jest kluczowy punkt wyjścia.

Niech zakończą się działania zbrojne i niech zacznie się poważny dialog, bez warunków wstępnych i niech zostanie znaleziona droga rozwiązania problemu - mówił.

Dodał: To szkoda, że do tej pory nie nauczyliśmy się tego, że zamiast powodować wszystkie te rzezie i zniszczenia, należałoby wcześniej znaleźć rozwiązania.

Kardynał - sekretarz stanu powiedział także, że Stolica Apostolska wyraziła gotowość udzielenia gwarancji, by doprowadzić do ewakuacji cywilów z Mariupola. A potem niczego nie zrobiono - zauważył.

Relacje z Cyrylem

Odnosząc się do sprawy relacji z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem kardynał Parolin przypomniał, że papież Franciszek postanowił nie spotykać się z nim.

Jesteśmy w trudnym momencie, musimy to uznać. Nie znaczy to, że jesteśmy w punkcie zero i że panuje mróz między rosyjską Cerkwią a Kościołem katolickim - zastrzegł.

Sekretarz stanu poinformował, że podejmowane są próby dialogu, ale "wszystko stało się trudniejsze w świetle ostatnich wydarzeń".