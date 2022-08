Ouellet wymieniany jest wśród potencjalnych następców papieża Franciszka. Pełni w Watykanie funkcję prefekta Dykasterii ds. Biskupów, jest też przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Pozew zbiorowy, złożony przez ponad 100 ofiar wykorzystywania seksualnego, dotyczy księży i innych osób pracujących dla diecezji Quebecu.

Reklama

Ouellet jest oskarżany przez kobietę, która w dokumentach jest identyfikowana jako "F". W latach 2008-2010 "F" odbywała staż w diecezji jako świecka pracownica duszpasterstwa. Ouellet miał wówczas posuwać się wobec niej do dwuznacznych gestów, zachowań i sugestii, co sprawiło, że "F" w ogóle zrezygnowała z uczestniczenia w wydarzeniach w duszpasterstwie, podczas których mogłaby go spotkać. O zachowaniu arcybiskupa "F" poinformowała innego księdza oraz osoby ze środowiska duszpasterstwa i usłyszała, że nie jest jedyną osobą, którą Ouellet traktował w ten sposób.

Watykan nie skomentował raportu

Kobieta zdecydowała się na złożenie skargi w sprawie arcybiskupa, gdy w podobny sposób potraktował ją kolejny ksiądz. Skarga ta została złożona bezpośrednio w Watykanie w 2021 roku. "F" nadal nie została poinformowana o wyniku dochodzenia dotyczącego Ouelleta. On sam został wezwany do Rzymu w 2010 roku, gdzie nadal kieruje Dykasterią ds. Biskupów. Watykan nie skomentował raportu w sprawie nadużyć seksualnych, w którym wymieniony jest Ouellet.