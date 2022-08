Jak czytamy na portalu "Gazety Lubuskiej", podczas konferencji prasowej władze samorządu województwa lubuskiego przekazały, że "sprawa obciąża dyrektora, a ten nie może w związku z tym zarządzać jednostką". "Na razie nie wiadomo, kto zastąpi dyrektora Śliwińskiego oraz jaki los czeka jego zastępczynię" - pisze gazeta.

"Według naszych informacji do zarządzania w WORD ma być oddelegowany urzędnik z Zielonej Góry" - podaje.

"Podczas konferencji prasowej politycy Platformy Obywatelskiej zaapelowali o nieferowanie wyroków w sprawie, skrytykowali również media, które poinformowały o sprawie. Poseł Waldemar Sługocki wyraził opinię, że sprawa jest nagłaśniana ze względów politycznych" - dodaje "Gazeta Lubuska".

Mobbing i niemoralne propozycje w WORD

Dziennik przypomniał, że na początku czerwca, informował o naciskach i propozycjach, które "byłej już pracownicy miał składać dyrektor WORD, Jarosław Śliwiński". "Chodziło o mobbing i niemoralne propozycje w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie. Mężczyzna, który odrzucał oskarżenia, miał obiecywać pracę za seks. Kobieta odmówiła i już w ośrodku nie pracuje" - pisze.

"Magdalena Szypiórkowska zdecydowała się poinformować o problemie gorzowską poseł Krystynę Sibińską. Interwencja nie przyniosła jednak skutku, dlatego postanowiła nagłośnić sprawę" - czytamy.

Oświadczenie marszałek woj. lubuskiego

Pod koniec czerwca oświadczenie w tej sprawie wydała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak, w którym zapewniła, że "nie zamiata sprawy pod dywan" i "potępia wszelkie działania dyskryminacyjne i przemocowe, w szczególności ze względu na płeć". Sprawę oskarżenia o mobbing i składanie niemoralnych propozycji w WORD w Gorzowie Wielkopolskim traktuję bardzo poważnie. Jednak nie wydaje się wyroków przed sprawdzeniem oskarżeń przez powołane do tego instytucje. Każdy taki przypadek wymaga wyjaśnienia, a ocena, czy nastąpiło nękanie pracownika, musi opierać się na obiektywnych kryteriach, z poszanowaniem możliwości odniesienia się do zarzutów każdej ze stron. Jest to kwestia etyki i poszanowania praw człowieka, niezależnie od płci - napisała marszałek. Poinformowała, że w WORD wszczęte zostały czynności sprawdzające, czy przestrzegane są tam procedury antymobbingowe oraz zlecone szkolenia.

22 lipca na stronie Urzędu Marszałkowskiego poinformowano, że Polak zgłosiła sprawę do prokuratury, zawiadomiła Państwową Inspekcję Pracy i zarządziła kontrolę procedur antymobbingowych w Urzędzie Marszałkowskim oraz w podległych mu jednostkach. "O winie rozstrzyga sąd na podstawie dowodów a nie media! Tymczasem do dziś (22 lipca) Prokuratura nie odpowiedziała na nasze zawiadomienie" - podkreślono.