Mińska 3, 5 i 7 nie będzie – oznajmił Zełenski podczas konferencji Platforma Krymska, odnosząc się do przedwojennego międzynarodowego formatu uregulowania konfliktu w Donbasie, tzw. porozumień mińskich.

Reklama

Ukraina "niegotowa do przerwania ognia"

My słyszeliśmy aluzje i sygnały, że trzeba przejść do kwestii zakończenia wojny i zacząć rozmowy z Rosją. Ale nie jesteśmy gotowi do przerwania ognia. Wyjaśniliśmy, że Mińska 3, 5 ani 7 nie będzie. Nie będziemy grać w te gry, bo to jest pułapka – cytuje Zełenskiego agencja Ukrinform.

Prezydent podkreślił, że "i bez tego Ukraina utraciła część swoich terytoriów", a nie zamierza ona stabilizować sytuacji tam, gdzie znajdują się jej wojska, po to, by zadowolić Rosję.

Reklama

Jak podaje Ukrinform, Zełenski oznajmił, że dopóki państwo-agresor używa przemocy i posuwa się do krwawych zbrodni, nie może dojść do negocjacji.

"Po wojnie" jeszcze nie nastąpiło. U nas teraz jest wojna. Po drugie, wydarzenia są takie, że na razie o rozmowach nie może być mowy. Po trzecie, stwierdzenia Rosji, że Ukraina nie chce pokoju, brzmią co najmniej śmiesznie – powiedział Zełenski.

Reklama

Wszystko, co zrobili Rosjanie, świadczy o tym, że oni w ogóle nie myślą o żadnym dialogu i nigdy o nim nie myśleli – dodał.

Apel ws. Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Zełenski apelował także do wspólnoty międzynarodowej o presję na Rosję i ultimatum, by wycofała się z terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

To nie chodzi już o wojnę. To kwestia zagrożenia dla całego świata. Dlatego (Rosja) musi wyjść. Politycznie należy naciskać na Rosję i kierować do niej ultimatum od wspólnoty międzynarodowej – powiedział Zełenski, którego słowa przytacza portal Suspilne.