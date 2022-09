Reklama

"Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i bardzo kochanej matki" - napisał nowy król Wielkiej Brytanii Karol w oświadczeniu wydanym po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II.

"Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Wysokości Królowej, to moment największego smutku dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny. Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i bardzo kochanej matki. Wiem, że jej strata będzie głęboko odczuwana w całym kraju, Królestwach i Wspólnocie Narodów oraz przez niezliczone rzesze ludzi na całym świecie. W tym okresie żałoby i zmian, moją rodzinę i mnie będzie pocieszać i podtrzymywać nasza wiedza o szacunku i głębokim uczuciu, którym Królowa była tak powszechnie obdarzana" - napisał król Karol.

Królową pożeganała też brytyjska premier Liz Truss, która zaledwie we wtorek została przyjęta na audiencji przez królową podczas uroczystości powierzenia jej misji sformowania nowego rządu. "Wszyscy jesteśmy zdruzgotani, królowa była skałą, na której zbudowana została współczesna Wielka Brytania" - oświadczyła Liz Truss na wieść o śmierci królowej Elżbiety II. "Pod jej rządami nasz kraj rozwinął się i rozkwitł. Wielka Brytania jest dziś tak wspaniałym krajem, jakim jest, dzięki niej" - powiedziała Truss w przemówieniu wygłoszonym na Downing Street.

Kondolencje z Polski

Prezydent Andrzej Duda w czwartek wieczorem złożył kondolencje Rodzinie Królewskiej i wszystkim Brytyjczykom. "Moje najgłębsze kondolencje dla Rodziny Królewskiej i wszystkich Brytyjczyków po odejściu Jej Królewskiej Mości. Od dziesięcioleci była ucieleśnieniem wszystkiego, co czyni Wielką Brytanię naprawdę wielką. Będzie jej brakowało i będzie pamiętana w Polsce i na całym świecie" - napisał prezydent we wpisie na Twitterze.

"Odeszła królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II z dynastii Windsorów, najdłużej panujący monarcha w historii tego państwa. Ikona, symbol potęgi, kultury oraz tradycji Zjednoczonego Królestwa, ukochana przez Brytyjczyków. Była również głową 14 innych państw należących do brytyjskiej Wspólnoty Narodów" - napisał premier Mateusz Morawiecki.

Elżbieta II - napisał szef rządu - "zasiadała na tronie przez 70 lat, a jej życiorys stanowi prawdziwą kronikę dziejów świata, zwłaszcza burzliwego wieku XX oraz olbrzymich geopolitycznych, społecznych i technologicznych zmian, których była świadkiem". "Miałem zaszczyt poznać Ją osobiście. Niech spoczywa w pokoju" - napisał premier.

Kondolencje przesłało również polskie MSZ. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II. Łączymy się w smutku z członkami brytyjskiej Rodziny Królewskiej, narodem brytyjskim i ludźmi na całym świecie. Requiescat in pace" - oświadczyło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Królową pożegnał również były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. "Żegnamy dziś wielką brytyjską Królową i bardzo dzielną kobietę" - napisał.

Kondolencje z całego świata

"Królowa Elżbieta II była więcej niż królową; zdefiniowała całą epokę" - powiedział w oświadczeniu prezydent USA Joe Biden. Jak dodał, była pierwszym brytyjskim monarchą, z którym ludzie na całym świecie czuli osobistą więź. "Królowa Elżbieta II była mężem stanu o niedoścignionej godności i stałości, która pogłębiła fundamentalny sojusz między Zjednoczonym Królestwem i Stanami Zjednoczonymi. Pomogła uczynić naszą relację specjalną" - napisano w oświadczeniu kondolencyjnym prezydenta Bidena i jego żony Jill. "W świecie ciągłej zmiany, ona była źródłem pociechy i dumy dla pokoleń Brytyjczyków, z których wielu nigdy nie znało swojego kraju bez niej" - dodano.

Jak przypomniał Biden, królowa spotkała się z 14 prezydentami USA, zaś on sam po raz pierwszy poznał ją w 1982 r. w ramach delegacji Senatu USA. "W nadchodzących latach patrzymy z nadzieją na kontynuację bliskiej przyjaźni z królem i królową" - czytamy w oświadczeniu.

Joe Biden nakazał opuszczenie flag do połowy masztu dla uczczenia Królowej Elżbiety II - podała agencja AFP.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oddał w czwartek hołd "łasce, godności i oddaniu" królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, która, jego zdaniem "swoją obecnością wprowadzała spokój podczas dziesięcioleci daleko idących zmian". "Królowa była powszechnie podziwiana za swoją łaskę, godność i oddanie na całym świecie. Jej obecność była kojąca podczas dziesięcioleci daleko idących zmian, w tym dekolonizacji w Afryce i Azji" - napisał Guterres w oświadczeniu.

"Niewielu ukształtowało globalną historię tak, jak Jej Wysokość Królowa Elżbieta II. Jej niezłomne zaangażowanie w służbę było przykładem dla wszystkich. Świat opłakuje ją w Wielkiej Brytanii i poza nią. Była naprawdę królową Elżbietą Wielką. Niech spoczywa w pokoju" - napisała szefowa PE Roberta Metsola na Twitterze.

"Panowanie królowej Elżbiety Il przypadło na okres, w którym miały miejsce kluczowe wydarzenia XX i XXI wieku" - oświadczył w czwartek, na wieść o śmierci brytyjskiej królowej wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell. "Niezwykłe panowanie królowej Elżbiety II przypadło w czasie kluczowych wydarzeń XX i XXI wieku. UE składa hołd jej wyjątkowemu wkładowi w budowanie pokoju i pojednania. Jej strata będzie odczuwalna na całym świecie, myślami jesteśmy z jej rodziną i mieszkańcami Wielkiej Brytanii" - napisał szef unijnej dyplomacji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinie królewskiej, Zjednoczonemu Królestwu i Wspólnocie Narodów w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II. "Jej odejście to niepowetowana strata" - dodał. "Z głębokim smutkiem dowiedzieliśmy się o śmierci Jej Wysokości Królowej Elżbiety II. W imieniu narodu Ukrainy składamy szczere kondolencje rodzinie królewskiej, całemu Zjednoczonemu Królestwu i Wspólnocie Narodów w związku z tą niepowetowaną stratą. Nasze myśli i modlitwy są z wami" - napisał prezydent na Twitterze.

"Kanada żegna królową Elżbietę II, najdłużej panującą monarchinię w historii Kanady, a jej służba Kanadyjczykom pozostanie ważną częścią kanadyjskiej historii" – napisał na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau.

"Osobistość o nadzwyczajnym znaczeniu i budzącej szacunek mądrości, odgrywająca pierwszoplanową rolę w historii świata" - tak zmarłą w czwartek królową Elżbietę II żegnają prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Mario Draghi.

Brytyjska królowa Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w wieku 96 lat - przekazał Pałac Buckingham. Na tronie zasiadała od 1952 r. - dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Tron automatycznie przejął jej najstarszy syn, książę Karol.

Stan zdrowia królowej pogorszył się w środę - wieczorem Pałac Buckingham poinformował, że ze względu na zalecenie lekarzy, by odpocząć, odwołała ona zaplanowane wirtualne spotkanie z członkami Tajnej Rady. Wczesnym popołudniem przekazano, że królowa znajduje się pod opieką lekarzy w związku z tym, że są oni zaniepokojeni jej stanem zdrowia.