Kiedy interweniował inny pasażer, napadnięty wysiadł na stacji Wedding S-Bahn, napastnicy pojechali dalej. Ofiara odniosła lekkie obrażenia. Policja kryminalna prowadzi dochodzenie w sprawie obrażeń ciała, zniewag i podżegania do nienawiści. Nie wiadomo, dlaczego napastnicy uznali mężczyznę za Żyda.

Wcześniej zaatakowano rabina

Do ataku w kolejce miało dojść we wtorek. Również we wtorek rabin z Poczdamu został w Berlinie agresywnie antysemicko znieważony i poturbowany, kiedy prowadził rozmowę telefoniczną po hebrajsku. Jego ubiór również miał wskazywać na to, że jest Żydem.

Z Berlina Berenika Lemańczyk