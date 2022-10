Yaycı do niedawna zachowywał duże wpływy w tureckiej przestrzeni publicznej. To on stał za zawartym w 2019 r. porozumieniem zo rozgraniczeniu jurysdykcji morskiej. Oba państwa dokonały wówczas tymczasowej delimitacji turecko-libijskiej granicy na Morzu Śródziemnym, ignorując roszczenia pozostałych państw regionu. Grecja, Egipt i Cypr uważają, że umowa ta naruszyła ich prawa na obszarze, co do którego istnieje podejrzenie, że zawiera ogromne rezerwy gazu ziemnego. Sprawa odżyła na nowo w ubiegłym tygodniu, kiedy Turcja poinformowała, że podpisała z władzami w libijskim Trypolisie wstępne porozumienie w sprawie poszukiwania surowców energetycznych na wodach Libii. - Umowa zagraża stabilności i bezpieczeństwu w basenie Morza Śródziemnego - powiedział grecki minister spraw zagranicznych Nikos Dendias podczas niedzielnej wizyty w Kairze.