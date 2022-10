Zapytany, kiedy jego zdaniem może skończyć się wojna na Ukrainie, Podolak ocenił, że może się się stać już zimą, "ale tylko wtedy, gdy sprzyjać będą okoliczności", czyli "opinie w Europie oraz chęć pokonania Rosji i dostarczenia broni (Ukrainie)".

Jesteśmy świadomi, że nie może to nastąpić z dnia na dzień. Nawet jeśli dziś zdecydujemy, że potrzebujemy określonej ilości broni, nie oznacza to, że jutro będzie ona w magazynie, a pojutrze na polu bitwy - podkreślił Podolak.

"Ukraina jest gotowa do zwycięstwa"

To także kwestia tego, czy Ukraina jest gotowa do zwycięstwa, a jest - zapewnił doradca Zełenskiego. - Ukraina jest gotowa do zwycięstwa. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wojna może zakończyć się zimą lub wiosną 2023 roku.