Do tej pory zamrożono majątek 90 osób. To ponad 17 mld euro w siedmiu krajach członkowskich UE, z czego 2,2 mld euro w Niemczech - poinformował komisarz w komentarzu dla dzienników grupy medialnej Funke.

Pieniądze trafią na Ukrainę?

Od początku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, trwającej już od ośmiu miesięcy, UE przyjęła osiem pakietów sankcji. Badamy, co jeszcze można zrobić. W szczególności politycy ukraińscy wielokrotnie domagali się wykorzystania zamrożonych aktywów do odbudowy kraju po wojnie - powiedział Reynders. Jak zaznaczył, jeżeli UE skonfiskuje pieniądze pochodzące z przestępstwa, możliwe jest przekazanie ich do funduszu kompensacyjnego dla Ukrainy. Jednak obecna kwota nie wystarczy na sfinansowanie odbudowy - podkreślił komisarz.

W ramach zachodnich sankcji zamrożono ponadto 300 mld euro z rezerw walutowych rosyjskiego banku centralnego. Moim zdaniem możliwe jest zatrzymanie tych 300 miliardów euro jako gwarancji do czasu, gdy Rosja dobrowolnie weźmie udział w odbudowie Ukrainy - stwierdził komisarz.