Zwycięzcę 10. edycji plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku ogłoszono w poniedziałek podczas finałowej gali w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Co oznacza słowo "szponić"?

Decyzją jury to właśnie "szponcić / szpont" - robić coś niewłaściwego lub szalonego, flirtować, kombinować, zostało wybrane Młodzieżowym Słowem Roku 2025. "Szponcić - słowo używane albo z dezaprobatą: robić coś niewłaściwego, złego, szkodliwego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć, albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować. Występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym ze znaczeniem ‘kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia’. Rzeczownik szpont odnosi się w zależności od kontekstu do m.in. ‘zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku" - czytamy w werdykcie jury.

Konkurenci zwycięzcy w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2025

a liście słów, które trafiły do finału plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2025, znalazło się piętnaście propozycji. To, że wśród nich pojawia się wiele słów pochodzących z języka angielskiego i że właśnie one dominują wśród nominacji, nie jest niczym nowym ani zaskakującym. Zauważyć też można sporo wyrażeń zaczerpniętych z internetu, a zwłaszcza z TikToka. Co ciekawe, pojawiło się również kilka propozycji, które nie kojarzą się młodzieżowo („klasa”, „szacun”, „szpont”). Na szczególną uwagę zasługuje jednak wyrażenie „6 7”, które bez znajomości kontekstu jest zupełnie zagadkowe.

Lista wygląda następująco:

6 7

brainrot

bro

fr

freaky

goat

klasa

lowkey

okpa

skibidi

slay

szacun

tuff

twin

W 2024 r. triumfowało słowo "sigma"

Celem plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Jak jednak wyjaśniają organizatorzy, Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku. W ubiegłym roku zwyciężyło „sigma”, a Nagrodę Jury otrzymało „czemó”.