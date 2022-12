Obokoficer wyrósł na niemal równorzędną. Czego zazdrości mu szef administracji prezydenta i aspirujący do miana osoby numer dwa w państwie. Jak przekonują rozmówcy "Dziennika Gazety Prawnej", po tym jak Załużny trafił na okładkę "Time’a", Jermak darzy go szczerą nienawiścią. - Wkurza go, że wystylizowali tę okładkę tak samo jak z Mac Arthurem tuż po II wojnie światowej. Dla ego Jermaka to było za dużo - opowiada jedna z osób, która zna układy na ukraińskich szczytach władzy. - Zełenskiego w "Time’ie" jeszcze zniósł. Ale Załużny? Dla Jermaka liczą się tylko on i prezydent. Tam nie ma miejsca dla kolejnego samca alfa. Nie ma miejsca dla Załużnego - dodaje.