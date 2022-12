Kardynał Krajewski, który jest w drodze do Kijowa, podkreślił: Wysłałem Ojcu Świętemu wiadomość głosową, wyjaśniając , co robię, gdzie jestem, co zrobiłem w tych dniach. On natychmiast przysłał mi bardzo długą wiadomość, by dodać mi odwagi, powiedzieć, że ma złamane serce z powodu Ukrainy, że jest blisko i że ta obecność to dużo.

Obecność chrześcijańska

To obecność chrześcijańska - powiedział polski kardynał, prefekt dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia w rozmowie z watykańskimi mediami.

Transport generatorów prądu

Na Ukrainę zawiózł między innymi transport generatorów prądu i koszulek termicznych. Kierowany przez niego urząd prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup takiej odzieży, niezbędnej z powodu braku ogrzewania.

Pierwszym etapem jego podróży był Lwów.

Udało nam się zawieźć dużo generatorów, tyle rzeczy w tych dniach dla osób pozbawionych światła, prądu, wody. To kropla, ale ona wpada do rzeki, a z rzeki do morza - podkreślił kardynał Konrad Krajewski, który spędzi Boże Narodzenie w Kijowie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka