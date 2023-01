Benedykt XVI, który zmarł 31 grudnia, został w czwartek pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, gdzie wcześniej, od 1963 do 2000 roku znajdował się grób św. Jana XXIII, a od 2005 do 2011 - św. Jana Pawła II. Szczątki obu papieży zostały przeniesione po ich beatyfikacji do bazyliki Świętego Piotra.

''Benedykt XVI wybrał miejsce pochówku jeszcze przed rezygnacją w 2013 roku"

Do grobu polskiego papieża przybyły w ciągu sześciu lat miliony wiernych. Benedykt XVI wybrał to miejsce pochówku jeszcze przed swą rezygnacją w 2013 roku, a jego wola została potem zakomunikowana papieżowi Franciszkowi.

W niedzielny poranek grób pierwszego w dziejach emerytowanego papieża zobaczy grupa dziennikarzy akredytowanych przy Watykanie.

