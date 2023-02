Szef resortu obrony otrzymał pocisk we wtorek, w piątą rocznicę zamordowania słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka.

Groźby pod adresem ministra

Stosunkowo często przychodziły do mnie różnego rodzaju groźby, czy to na adres domowy, czy do pracy. Ma to związek z polityką, ale także z obcymi służbami wywiadowczymi – napisał minister. Dodał, że w przeszłości w kilku przypadkach służby bezpieczeństwa namierzyły osobę, która mu groziła, a kilka z nich usłyszało wyroki.

Nad’ zadeklarował także, że nadal będzie walczyć z korupcją i działać na rzecz obronności kraju.

Nadal będę opowiadać się za stanowiskami w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, które są zgodne z podstawowymi interesami Słowacji, a nie Kremla - napisał Nad’, który zalicza się do zwolenników pomocy dla Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję.

Piotr Górecki