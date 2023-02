Putin nie zrezygnował ze swoich celów, chce takiej Europy, w której to Rosja mówi, co mają robić jej sąsiedzi - podkreślił Stoltenberg. Rosyjski prezydent przygotowuje się do nowych ofensyw - dodał.

"Wygrana Rosji uczyniłaby świat bardziej niebezpiecznym"

Wygrana Rosji uczyniłaby świat bardziej niebezpiecznym. Wysłałaby sygnał innym autokratom - ostrzegł sekretarz generalny NATO. Mamy znaki, że Chiny mogą rozważać wysłanie Rosji sprzętu wojskowego. Byłoby to łamiącym prawo międzynarodowe wsparciem agresji - poinformował Stoltenberg.

W konferencji prasowej uczestniczą również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Estonii Kaja Kallas.

Z Tallina Jakub Bawołek