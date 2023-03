Reklama

Szef grupy Wagnera opublikował nagranie, na którym deklaruje swój cel na przyszły rok.

Prigożyn ogłasza kandydaturę na prezydenta Ukrainy

Robię polityczny coming out. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje dookoła, zrodziły się we mnie polityczne ambicje. Podjąłem decyzję, że w 2024 roku wystartuję w wyborach prezydenckich. Wyborach na prezydenta Ukrainy. Będę konkurował z Poroszenką i Zełenskim. Jeśli wygram, wszystko będzie dobrze, przyjaciele. Ostrzał nie będzie już potrzebny - absurdalnie deklarował Prigożyn.

Doradca Ministra Spraw Ukrainy, Anton Gerashchenko, ocenił, że Prigożyn mógł zdecydować się publicznie powiedzieć o zamiarze kandydowania na funkcję prezydenta Ukrainy, by odwrócić uwagę od swoich prawdziwych zamiarów.

Wypowiedź ta ma na celu odwrócenie uwagi od jego ambicji politycznych w Rosji, gdzie marzy o dojściu do władzy i być może zostaniu następcą Putina - napisał na Twitterze.