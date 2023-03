Stany Zjednoczone wspierają przywódców Ukrainy i zapewniły prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że dostanie od władz USA "to, czego potrzebuje, gdziekolwiek zdecyduje się walczyć" - powiedział we wtorek John Kirby. Oznacza to, że Ukraina dostanie więcej broni, pomoc logistyczną i wsparcie wywiadowcze - dodał.

Kijów popełnia błąd?

Zapytany przez dziennikarkę CNN, czy Kijów nie poświęca zbyt wiele czasu na walkę o Bachmut, Kirby odpowiedział, że Ukraińcy "dzielnie walczą", teren walk jest "bardzo trudny", a obie strony konfliktu traktują ten odcinek frontu priorytetowo.

Według Kirby'ego Ukraina przygotowuje się do rozpoczęcia wiosennej ofensywy, opierając ją na zaawansowanej technologicznie broni, uzyskanej od krajów zachodnich. Musimy się upewnić, że robimy wszystko, co możemy, by Ukraina była na to gotowa - powiedział rzecznik. Podkreślił, że Stany Zjednoczone chcą zapewnić Ukraińcom możliwość obrony przed ponowną rosyjską ofensywą, a jednocześnie mieć możliwość "przeprowadzania własnych operacji ofensywnych w wybranym przez siebie czasie i miejscu oraz na określoną przez siebie skalę".

Powiedział też, że w obliczu nadchodzących trudnych tygodni i miesięcy Amerykanie szkolą ukraińskich żołnierzy w wielu aspektach, m.in. z obsługi systemów Patriot.