Stany Zjednoczone zabiegają w ostatnich miesiącach o zacieśnienie relacji obronnych z sojusznikami w regionie Indo-Pacyfiku w obliczu rosnącej aktywności wojskowej i rozległych roszczeń terytorialnych komunistycznych władz w Pekinie oraz ich dążenia do przejęcia kontroli nad Tajwanem.

Władze Filipin ogłosiły lokalizację czterech dodatkowych baz, do których USA będą miały dostęp na podstawie porozumienia zawartego w lutym. Media oceniały wtedy, że pozwoli to Waszyngtonowi na "domknięcie łuku" sojuszników, otaczającego Chiny: od Korei Południowej i Japonii na północy, po Australię na południu.

Co chcą osiągnąć Chiny?

Chiny uznają demokratycznie rządzony Tajwan za własne terytorium i nie wykluczają możliwości użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę. Roszczą sobie też pretensje do prawie całego Morza Południowochińskiego, co stoi w sprzeczności ze stanowiskami Filipin i kilku innych państw regionu.