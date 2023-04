Szwajcaria jest nie tylko tradycyjnie +neutralnym+ państwem, ale także państwem, który głęboko kocha wolność - powiedział portalowi RND Roth - I właśnie o wolność chodzi na Ukrainie, która jest atakowana przez Rosję i ma zostać zniszczona. Tutaj jestem bardzo rozczarowany Szwajcarią. Każdy, kto chce być neutralny w tak zbrodniczej wojnie napastniczej, pośrednio przynosi korzyści rosyjskiemu agresorowi.

Roth dodał: Szwajcaria nie ma sama dostarczać broni! Chodzi o broń i amunicję wyprodukowaną w Szwajcarii, która należy do takich państw jak Niemcy, Hiszpania czy Dania i ma być przez nie przekazana Ukrainie. Szwajcaria nie chce się na to zgodzić. Przyszła współpraca wojskowa powinna uwzględniać to zachowanie - powiedział polityk SPD. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy kupować uzbrojenie od Szwajcarii - dodał.

Wizytę prezydenta Szwajcarii wiążę z nadzieją, że Szwajcaria zmieni swoje stanowisko w sprawie zbrojeń i wsparcia dla Ukrainy - powiedziała z kolei Strack-Zimmermann w rozmowie z RND. Dodała, że "oczywiście, musimy zaakceptować szwajcarskie stanowisko. Ale Szwajcaria musi zdecydować, po której stronie historii chce być".

Amunicja dla Ukrainy

Niemcy chcą przekazać Ukrainie amunicję do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard. Rząd niemiecki dostarczył 34 Gepardy do strefy działań wojennych, ale brakuje pocisków. Odmowa Szwajcarii uniemożliwia przekazanie wyprodukowanej tam amunicji - przypomina RND.

Berset spotyka się we wtorek zarówno z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, jak i kanclerzem federalnym Olafem Scholzem.

Z Berlina Berenika Lemańczyk