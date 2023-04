Dla nas RPA jest miejscem, gdzie ludzie walczą o wolność, o równość, o godność. Musicie pokazać, że przestrzegacie tych wartości - powiedziała Romancowa na konferencji prasowej w Johanesburgu. Przedstawicielka organizacji uhonorowanej Nagrodą Nobla pojechała do RPA, by uzyskać wsparcie tego kraju dla Ukrainy - napisał portal news24.com. Gdyby Putin tu przyjechał, byłoby to wielkie rozczarowanie - dodała.

Nakaz aresztowania Putina

W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania Putina. Oznacza to, że władze Republiki Południowej Afryki, która będzie w sierpniu gospodarzem szczytu państw bloku BRICS (należą do niego Brazylia, Rosja, RPA, Chiny i Indie - PAP), będą w myśl prawa międzynarodowego zobowiązane zatrzymać go po przyjeździe - przypomniał portal.

RPA odmówiła potępienia inwazji na Ukrainę, mówiąc, że chce pozostać neutralna i preferuje dialog w celu zakończenia wojny. Na początku tego roku przeprowadziła wspólne ćwiczenia wojskowe z Rosją i Chinami, które obserwatorzy uważają za dowód na prokremlowskie sympatie władz tego kraju.

Dystans wobec Romancowej

Romancowa, która przybyła do RPA w składzie delegacji pracowników akademickich i organizacji pozarządowych, spotkała się z wysokiej rangi urzędnikami w Departamencie Stosunków Międzynarodowych i Współpracy, ale została potraktowana z olbrzymim dystansem - napisał portal news24.com.

Centrum Wolności Obywatelskich (CWO) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Kijowie, która otrzymała w 2022 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Oprócz CWO komitet Noblowski uhonorował też w ostatniej edycji więzionego białoruskiego opozycjonistę Alesia Bialackiego - szefa Centrum praw człowieka Wiasna, a także zdelegalizowaną niedawno rosyjską organizację badająca zbrodnie stalinowskie Memoriał.