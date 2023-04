Brytyjski następca tronu, książę William, miał w 2020 r. otrzymać "bardzo dużą kwotę" od wydawcy tabloidów "Sun" i "News of The World" w ramach ugody w sprawie dotyczącej podsłuchiwania jego rozmów telefonicznych - ujawnili we wtorek prawnicy jego młodszego brata, Harry'ego.

Informację o takiej domniemanej umowie podano w czasie przesłuchań w trwającym procesie, wytoczonym przez księcia Harry'ego wydawnictwu News Group Newspapers, będącym częścią grupy medialnej Ruperta Murdocha. To jeden z trzech pozwów złożonych przez Harry'ego przeciw brytyjskim tabloidom - równolegle toczą się sprawy przeciwko wydawcom gazet "Daily Mail" oraz "Daily Mirror". Reklama Prawnicy księcia Harry'ego ujawnili ją w odpowiedzi na wniosek o odrzucenie pozwu, który złożyło wydawnictwo News Group Newspapers, argumentując, że czas na składanie roszczeń w związku ze skandalem podsłuchowym już minął. News Group Newspapers wypłaciło miliony funtów w ramach ugód zawartych z ponad tysiącem osób, których poczty głosowe w telefonach były zhakowane i podsłuchiwane przez lata przez dziennikarzy "Sun" i zamkniętego po wyjściu na jaw tej sprawy "News of The World". Reklama Według przedstawionych we wtorek w sądzie informacji, Pałac Buckingham miał zawrzeć porozumienie z News Group Newspapers, w ramach którego rodzina królewska wstrzymała się z dochodzeniem swoich roszczeń w związku z podsłuchami, dopóki nie zamknięte zostaną sprawy wytoczone przez innych podsłuchiwanych, aby uniknąć konieczności składania przez członków rodziny królewskiej zeznań w sądzie. Jak twierdzi Harry, to porozumienie, o którym wiedział od 2012 r., uniemożliwiało mu wcześniejsze pozwanie News Group Newspapers. Cicha ugoda księcia Williama Ale jak wskazali prawnicy Harry'ego, jego starszy brat miał w 2020 r. zawrzeć po cichu prywatną ugodę z wydawnictwem, na mocy której otrzymał "bardzo dużą kwotę". W przedstawionych przez nich dokumentach nie jest sprecyzowane, o jaką kwotę chodziło ani jakie były warunki domniemanej ugody.