Tydzień przed wysadzeniem w powietrze zapory w Nowej Kachowce, na południu Ukrainy, wszedł w życie w Rosji dekret, zgodnie z którym nie ma obowiązku technicznego badania przyczyn wypadków "w niebezpiecznych obiektach", o ile miały one miejsce w wyniku działań zbrojnych i ataków terrorystycznych - podał we wtorek niezależny portal The Insider.

Ten akt prawny dotyczy również okupowanych terytoriów Ukrainy. Dekret od 31 maja Dekret podpisany przez premiera Rosji Michaiła Miszustina wszedł w życie 31 maja. Zgodnie z nim "do 1 stycznia 2028 roku nie prowadzi się technicznego dochodzenia w sprawie wypadków w niebezpiecznych obiektach produkcyjnych oraz awarii budowli hydrotechnicznych, powstałych w wyniku działań wojennych, sabotażu i aktów terrorystycznych" - podaje portal. Dokument stwierdza również, że do marca 2024 roku na terenie ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego niektóre elementy ustaw "O bezpieczeństwie konstrukcji hydrotechnicznych" i "O bezpieczeństwie niebezpiecznych obiektów produkcyjnych" nie będą stosowane. "Z wyprzedzeniem" Portal, powołując się na szefa rosyjskiego oddziału Transparency International (TI) zauważa, że dekret mógł zostać wprowadzony z wyprzedzeniem przed zniszczeniem tamy i elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. "Najwyraźniej wiedzieli, że taki sabotaż będzie miał miejsce, więc z wyprzedzeniem dostosowali stan prawny, by nie pojawiły się żadne niewygodne pytania" - powiedział Ilja Szumanow, dyrektor rosyjskiego TI. "Prawo zostało przyjęte na czas, aby zdjąć odpowiedzialność z ludzi podejmujących decyzje zarządcze. Każdy wypadek spowodowany przez człowieka i zaniechanie dochodzenia przez urzędników są zagrożone odpowiedzialnością karną" - podkreśla Szumanow. Bartosz Lewicki