Robles poinformowała, że w poniedziałek 19 czerwca, do Polski przybędzie 20 gąsienicowych pojazdów opancerzonych i dołączą do nich 4 czołgi Leopard 2A4, które były w naprawie. Sprzęt pojedzie na Ukrainę z Polski, dodała minister. Minister obrony Hiszpanii zapowiedziała również przeniesienie szpitala polowego Role 2 plus na Ukrainę.

Reklama