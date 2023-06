Jak podano wcześniej, ślady dłoni na szyi ofiary wskazywały na uduszenie. Media informowały również, powołując się na źródła policyjne, że dziewczyna została zamęczona na śmierć.

Reklama

Wyniki sekcji zostały przesłane do prokuratury.

Reklama

Zabójstwo Polki w Grecji: główny podejrzany

Głównym podejrzanym pozostaje pochodzący z Bangladeszu 32-letni mężczyzna, który został zatrzymany przez policję. Był ostatnią osobą, którą 27-latka spotkała przed zaginięciem tydzień temu. Według mediów sam sobie przeczy w zeznaniach.

Ponadto 28-letni partner zmarłej dziewczyny został w poniedziałek dwukrotnie wezwany przez policję w celu złożenia dalszych wyjaśnień. Nie jest on jednak traktowany w śledztwie jako podejrzany.

Jak pisze portal Ethnos, podejrzanemu, mężczyźnie z Bangladeszu, wyznaczono termin do środy do południa do przyznania się do winy.