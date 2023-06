Jak dotąd państwom członkowskim udało się porozumieć co do daty przeprowadzenia wyborów, które odbędą się między 6 a 9 czerwca przyszłego roku. Od początku funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, tj. od 1979 r., wybory są organizowane co pięć lat, zazwyczaj w terminie wiosennym. Poprzednie miały miejsce 23–26 maja 2019 r. Liczebność europarlamentu zmieniała się jednak wraz z rozszerzeniem UE o kolejne państwa lub – jak w przypadku Wielkiej Brytanii – po opuszczeniu Wspólnoty. Dziś na temat podziału mandatów zaproponowanego przez PE będą dyskutować unijni ministrowie, ale – jak twierdzi jeden z dyplomatów, z którym rozmawialiśmy – wciąż nie ma zgody na oczekiwania europosłów, dlatego dyskusji najpewniej nie będzie towarzyszyło głosowanie i przyjęcie projektu, lecz temat wróci na agendę w kolejnych miesiącach.

Degresywna proporcjonalność

Zasady wyboru europosłów określa art. 14 Traktatu o UE, zgodnie z którym liczba wszystkich mandatów nie może przekroczyć 750, z wyjątkiem przewodniczącego. Minimalny próg mandatów na dane państwo członkowskie wynosi sześć, natomiast maksymalnie żaden kraj nie może uzyskać więcej niż 96 miejsc. Jaki jest klucz przyporządkowania poszczególnych mandatów do państw?

