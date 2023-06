"Wydałem rozkazy mające doprowadzić armie białoruską do pełnej gotowości bojowej" – powiedział we wtorek przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Dodał, że Mińsk "ma możliwości przeciwstawienia się zagrożenia z Zachodu". Białoruski dyktator we wtorek przemawiał podczas ceremonii odznaczenia wysokiej rangi oficerów, była to jego pierwsza publiczna wypowiedź odbuntu Prigożyna. O sprawie poinformował portal i.pl.

Przywódca białoruskiego reżimu powiedział, że "przykro mu było obserwować wydarzenia na południu Rosji". Chodzi o próbę rebelii przeprowadzoną w minioną sobotę przez najemników z Grupy Wagnera. Łukaszenka: Ojczyzna jest jedna Było to przykre nie tylko dla mnie, ale i dla wielu mieszkańców. Ojczyzna jest jedna – powiedział dyktator. Jeśli Rosja upadnie, będziemy pod gruzami, wszyscy zginiemy – dodał. "Białoruska opozycja była gotowa do rebelii" Przekonywał także, iż w tle sytuacji w Rosji, białoruska opozycja była gotowa rozpocząć zbrojną rebelię, ale "miał miejsce falstart". Od 30 lat przygotowuję się do wojny. Dlatego dzisiaj żyjemy pod spokojnym niebem – mówił Łukaszenka. Oskarżył też sąsiadów Białorusi o rzekome "prowokacje". Na naszej granicy codziennie obserwujemy prowokacje: podrzucanie trupów i loty dronów – powiedział.