Anton Gerashchenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy zamieścił na Twitterze film z wypowiedzią Margarity Simonian.

Simonian grozi NATO

Tak to się skończy. To będzie pełnowymiarowa wojna NATO przeciwko nam - mówiła Simonian.

Jesteśmy w stanie wojny bezpośrednio z wami, a to oznacza, że nie jest to już specjalna operacja wojskowa na wschodzie Ukrainy, ale wojna z NATO wraz ze wszystkimi konsekwencjami, które się z tym wiążą. Zasługujemy na prawo do podjęcia kroków, które strona wojująca podejmuje w stosunku do strony przeciwnej - stwierdziła.