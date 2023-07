"Przez odparcie kontrofensywy nasze siły zbrojne obroniły Rosjan i naszą ziemię. To jasne dla wszystkich uczciwych ludzi" - pisze na Twitterze Dmitrij Miedwiediew. "A do tego nasi żołnierze powstrzymują świat przed globalnm konfliktem. Gdyby bowiem, wsparta przez NATO, ukrobanderowska kontrofensywa okazała się sukcesem i odebrała nam nasze ziemie, to nie mielibyśmy innego wyjścia" -zauważył.

"Wrogowie powinni czcić naszych żołnierzy…"

"Zgodnie z dekretem prezydenta, musielibyśmy wtedy użyć broni jądrowej. Nie byłoby innego wyjścia" - szalał Miedwiediew. "Dlatego też nasi wrogowie powinni oddawać cześć naszym żołnierzom. Oni powstrzymują świat przed wojną jądrową" - podsumował.