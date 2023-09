"Za nominacją Umierowa zagłosowało 338 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a 21 deputowanych nie wzięło udziału w głosowaniu" - relacjonował Żełezniak na Telegramie.

W niedzielę Zełenski zapowiedział, że na czele resortu obrony stanie Rustem Umierow, dotychczasowy szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. 41-letni urzędnik, z pochodzenia Tatar krymski, uczestniczył w ostatnich miesiącach w kluczowych negocjacjach z Rosją, dotyczących m.in. eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne i wymian jeńców.

Dwa dni później parlament Ukrainy przychylił się do postanowienia Zełenskiego i zdecydował o odwołaniu Ołeksija Reznikowa ze stanowiska ministra obrony.

Jak informowały media, faktycznymi przyczynami dymisji Reznikowa były liczne nieprawidłowości związane z zakupami na rzecz sił zbrojnych oraz skandal korupcyjny dotyczący wystawiania fałszywych odroczeń od służby wojskowej. W pierwszej połowie sierpnia Zełenski odwołał z tego powodu szefów komisariatów wojskowych (wojskowych komend uzupełnień) we wszystkich obwodach Ukrainy.

"Bliskie relacje z Turcją"

Rustem Umierow - jak zauważają ukraińskie media - objął tę funkcję m.in. ze względu na bliskie relacje z Turcją, w tym bezpośredni kontakt z szefem tureckiego wywiadu Ibrahimem Kalinem - twierdzi Ukraińska Prawda.

Doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przyznają, że kandydatura Umierowa zaczęła być rozpatrywana bardzo późno, dosłownie około 10 dni przed decyzją szefa państwa. O tym, że to właśnie Umierow zastąpi Reznikowa, zadecydowała jego skuteczność na poprzednich stanowiskach, a także doświadczenie bliskiej współpracy z szefem prezydenckiej administracji Andrijem Jermakiem. Bardzo ważne były też jednak rozległe kontakty Umierowa za granicą - czytamy na łamach ukraińskiego serwisu.

Nowy szef resortu obrony wypracował wartościowe relacje z tureckim establishmentem za czasów, gdy był doradcą lidera Tatarów krymskich Mustafy Dżemilewa. Jego bliskim znajomym jest Kalin, czyli "prawa ręka" prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Umierow zna osobiście również samego tureckiego przywódcę - podkreśliła Ukrainska Prawda.

Ankara, utrzymująca dobre stosunki zarówno z Kijowem jak i z Moskwą, znacząco przyczyniła się do uruchomienia w lipcu 2022 roku tzw. korytarza zbożowego, umożliwiającego do lipca 2023 roku eksport ukraińskiej żywności przez Morze Czarne. Władze Ukrainy postrzegają też Turcję jako państwo, które może odegrać znaczącą rolę w ewentualnych przyszłych negocjacjach pokojowych z Rosją.

Poprzez zwolnienie ministra Reznikowa i aresztowanie oligarchy Ihora Kołomojskiego prezydent Ukrainy wysyła sygnał do kraju i zagranicy, że poważnie traktuje walkę z korupcją - ocenił we wtorek w komentarzu redakcyjnym "Financial Times".