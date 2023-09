Według opublikowanego we wtorek sondażu German Marshall Fund "Transatlantic Trends", tylko 57 proc. Niemców opowiada się za udzieleniem Ukrainie pomocy finansowej na powojenną odbudowę. Ponad jedna trzecia ankietowanych, 38 procent, jest nawet wyraźnie temu przeciwna.

Niemcy na ostatnim miejscu

"Oznacza to, że sceptycyzm w Niemczech jest szczególnie wysoki w porównaniu z europejskim" - twierdzą eksperci. W badaniu Niemcy zajmują ostatnie miejsce pod względem wsparcia dla odbudowy. Francuzi i Rumuni byli podobnie sceptyczni z 60-procentowym poparciem - czytamy na portalu. Poparcie jest znacznie wyższe w Wielkiej Brytanii (74 proc.) i Polsce (71 proc.), a na Litwie wynosi aż 79 proc. Obywatele Portugalii są jeszcze bardziej solidarni z Ukraińcami, a 86 proc. twierdzi, że ich kraj powinien przekazywać środki finansowe na odbudowę Ukrainy - zauważa "Welt".

Ukraina w NATO? Oto zdanie Niemców

Na pytanie o członkostwo Ukrainy w UE, tylko 49 proc. Niemców odpowiedziałoby "tak", 38 proc. jest przeciwnych. Tylko 45 proc. Niemców opowiada się za członkostwem Ukrainy w NATO, prawie na równi z tymi, którzy są temu przeciwni - 42 proc. Francuzi są również raczej sceptyczni co do przystąpienia Ukrainy do UE (52 proc. za) i NATO (51 proc. za).

Z drugiej strony szczególnie duże poparcie dla przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest w Wielkiej Brytanii (70 proc.), Polsce (71 proc.), Litwie (76 proc.) i Portugalii (78 proc.). W kwestii członkostwa Ukrainy w UE za jest aż 81 proc. obywateli Portugalii, na Litwie jest to 77 proc., a w Polsce - 72 proc.

Z Berlina Berenika Lemańczyk