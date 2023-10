Pod koniec września, kanclerz Niemiec Olaf Scholz opowiedział się m.in. za większą kontrolą nad nielegalną migracją; zapewnił też o podjęciu dodatkowych środków w tym celu. Agencja DPA informowała, że "mając na uwadze obecną sytuację na granicach, Scholz zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę". "Nie chciałbym, żeby Polska po prostu machnęła ręką; będziemy potem dalej dyskutować na temat naszej polityki azylowej" – stwierdził kanclerz Niemiec dodając, że powinno być tak, że "każdy, kto przyjeżdża do Polski, jest tam rejestrowany". W sobotę Scholz w wywiadzie dla portalu RND mówił m.in., że liczba uchodźców zmierzających do Niemiec "jest obecnie zbyt wysoka".

Szynkowski vel Sęk we wtorek rano w TV Republika odniósł się do ostatnich wypowiedzi Scholza. "Po pierwsze niemiecki kanclerz mówi to nieprzypadkowo. (...) Myślę, że powody są dwa - po pierwsze chce odsunąć od siebie zarzuty, które są zarzutami trafnymi, co do błędnej polityki migracyjnej Niemiec z przeszłości" - stwierdził Szynkowski vel Sęk.

Jak ocenił, "te błędy popełnione w przeszłości, począwszy od 2015 roku i polityki otwartych drzwi, doprowadziły Niemcy do sytuacji, w której nielegalni imigranci mają istotny wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w Niemczech".

Minister ds. UE stwierdził też, że w Niemczech jest duży nacisk społeczny, aby przynajmniej znaleźć winnych odpowiedzialnych za politykę migracyjną. Kanclerz Scholz - jak powiedział polski minister - próbuje tego winnego znaleźć w Polsce. "I to jest taki nieuczciwy chwyt, chwyt poniżej pasa" - ocenił Szynkowski vel Sęk.

Debata w PE w związku z afery wizowej w Polsce

Minister pytany był też o zapowiedzianą na wtorkowe popołudnie w Strasburgu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego debaty nt. domniemanej afery wizowej w Polsce. "Co do kwestii debaty w PE, jest rzeczą symboliczną można powiedzieć, tak debata odbywa się w święto narodowe Niemiec, 3 października, w Dzień Zjednoczenia Niemiec. Nie wiem, czy to symbolicznie nie zdarza przypadkiem już nawet tego, kto ma intencję, żeby tę debatę - jeśli zestawić to ze słowami kanclerza - przeprowadzić" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Ale - jak kontynuował - idzie temu w sukurs polska opozycja, włączą się w tę debatę.

Szynkowski vel Sęk, odnosząc się do sprawy wiz przekazał, że w 2022 roku Polska wystawiła około 70 tys. wiz Schengen, a Niemcy wystawiły takich wiz około 800 tys. "A wątpliwości w przypadku Polski dotycząc dwustu kilkudziesięciu przypadków i są badane przez służby" - powiedział Szynkowski vel Sęk.(PAP)