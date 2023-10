Franciszek powiedział: Dalej śledzę z wielkim bólem to, co dzieje się w Izraelu i Palestynie. Myślę o tak wielu ludziach, zwłaszcza o dzieciach i osobach starszych. Ponawiam apel o uwolnienie zakładników i proszę żarliwie o to, aby dzieci, chorzy, seniorzy, kobiety, wszyscy cywile nie byli ofiarami konfliktu.

Niech szanowane będzie prawo humanitarne, szczególnie w Gazie, gdzie pilne i konieczne jest zagwarantowanie korytarzy humanitarnych i udzielenie pomocy całej ludności - wezwał papież.

Papież mówi "dość"

Podkreślił: Jest już tak wielu zabitych. Proszę, niech nie będzie więcej przelewana niewinna krew w Ziemi Świętej, na Ukrainie, w żadnym innym miejscu. Dość. Wojny są zawsze porażką, zawsze.

Modlitwa jest łagodną i świętą siłą, którą trzeba przeciwstawiać się diabelskiej sile nienawiści, terroryzmu i wojny. Zapraszam wszystkich wierzących do przyłączenia się do Kościoła w Ziemi Świętej i do poświęcenia najbliższego wtorku 17 października modlitwie i postowi - zaapelował Franciszek.

Prosił wiernych, widząc na placu Świętego Piotra ukraińskie flagi: Nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie.

Mówił także o kryzysie w Górskim Karabachu i przypomniał o losie uchodźców. Papież wezwał także władze i mieszkańców do ochrony znajdujących się tam klasztorów i miejsc kultu.

Franciszek zapewnił o swojej bliskości ze wspólnotą żydowską w Rzymie, która w poniedziałek upamiętni 80. rocznicę niemieckiej łapanki w stołecznym getcie. W jej rezultacie do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz wywieziono ponad tysiąc Żydów. Prawie wszyscy zginęli.

Z Watykanu Sylwia Wysocka