Pozostaje do konkretyzacji kilka szczegółów. Osobiście liczę, że operacja rozpocznie się wkrótce, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych wodach terytorialnych i strefie gospodarczej, a także dla eksportu zboża z Ukrainy, co jest wyjątkowo ważne nie tylko dla samej Ukrainy, lecz i dla bezpieczeństwa wyżywienia w znacznej części świata – stwierdził Tagarew. Dodał, że w operacji nie jest przewidziany udział sił ukraińskich.

Tajemnicza operacja na Morzu Czarnym

Władze trzech państw od dwóch miesięcy pracują nad planowaniem operacji, nie udzielając o niej publicznie informacji. Sprawa była omawiana również w Brukseli. Kilka tygodni temu brytyjski wywiad poinformował, że Rosja może wykorzystywać morskie miny do ataków na cywilne statki na Morzu Czarnym.

Według szefa sztabu bułgarskiej marynarki wojennej Wanio Musinskiego na razie na Morzu Czarnym odkrywane są wyłącznie małe miny o niewielkiej mocy wybuchowej, które nie mogłyby zniszczyć całego statku, lecz byłyby w stanie spowodować poważne szkody. Na początku miesiąca doszło do uszkodzenia tureckiego statku handlowego niedaleko od jednego z kanałów rzeki Dunaj.

Ewgenia Manołowa