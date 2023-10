Przy czym, autorzy blogu dokonali ostrożnych szacunków i do uszkodzonych zaliczyli również te maszyny, których nie da się już naprawić. Są to zapewne straty nie do naprawienia, ale nie można tego potwierdzić bez wystarczających dowodów - napisał na platformie X (d. Twitter) autor blogu Jakub Janovsky.

Reklama

Do ataku na lotniska w dwóch okupowanych miastach Ukrainy - Berdiańsku i Ługańsku, doszło w nocy z 16 na 17 października. Według mediów był to pierwszy przypadek użycia przez armię ukraińską dostarczonych jej przez USA pocisków balistycznych ATACMS o zasięgu 160 km.

Reklama

Straty Rosji

W lipcu br. wywiad brytyjski szacował, że Rosja prawdopodobnie straciła od początku inwazji na Ukrainę około 40 śmigłowców szturmowych Ka-52 (Aligator). Według szacunków z października 2022 roku rosyjska flota śmigłowców Ka-52 liczyła 90 sztuk. Wartość jednej maszyny to ok. 16 mln. USD.

Wielozadaniowe śmigłowce transportowe Mi-8, oparte na konstrukcji sowieckiej z lat 60. XX w., to maszyny masowego użytku w rosyjskich siłach zbrojnych o uniwersalnym zastosowaniu. Opracowano kilkadziesiąt wersji tych maszyn (m.in. szturmowe, pasażerskie, arktyczne). Rosja sprzedawała dużą liczbę Mi-8 m.in. do Indii i Chin.

Autorzy blogu Oryx dokumentują wizualne świadectwa strat sprzętu wojskowego na Ukrainie - po stronie ukraińskiej i rosyjskiej. Podawane przez nich szacunki dotyczą tylko tych strat, które potwierdzone są zdjęciami bądź nagraniami wideo.