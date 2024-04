Myślę, że jeśli to dotrze do prezydenta w poniedziałek lub wtorek, te dostawy zostaną realnie uruchomione, z rakietami dalekiego zasięgu ATACMS – oznajmił Warner na antenie telewizji CBS News, wyrażając nadzieję, że pociski znajdą się w drodze na Ukrainę przed końcem przyszłego tygodnia.

Brak amunicji na froncie

Jak zaznaczył, żołnierze ukraińscy mają wspaniałe morale, ale ich wysiłki w ostatnich tygodniach podkopywał fakt, że musieli racjonować pociski z powodu braku amunicji. Jeśli nie dostaną tego sprzętu, nie będą mogli kontynuować walki z Rosjanami – zaznaczył.

Pakiet pomocowy dla Ukrainy

Izba Reprezentantów USA przegłosowała w sobotę ustawę o pomocy Ukrainie, opiewającą na 60,8 mld dolarów. 23 mld to środki na uzupełnienie ubytków w amerykańskim arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld - na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld - na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do około 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.

W październiku 2023 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził użycie przez Siły Zbrojne Ukrainy pierwszych amerykańskich pocisków balistycznych ATACMS. Wcześniej dziennik "Wall Street Journal" podał, powołując się na źródła wtajemniczone w sprawę, że Stany Zjednoczone potajemnie wysłały Ukrainie niewielką liczbę tych pocisków o zasięgu 160 km.

Przełom w kwestii ATACMS

Ukraina od dawna zabiegała o ATACMS, lecz przez długi czas Biały Dom odmawiał dostaw tych rakiet. Prezydent Biden i jego doradca Jake Sullivan uzasadniali to obawami o wywołanie III wojny światowej. Pentagon sugerował, że USA posiadają zbyt mało rakiet w swoich zasobach. Przełom nastąpił jednak w okolicach lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Według doniesień prasy decyzja zapadła podczas wizyty prezydenta Zełenskiego w Białym Domu we wrześniu ubiegłego roku.

ATACMS to wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS i M270 MLRS rakiety balistyczne o zasięgu do 300 km. Ukraina otrzymała dotychczas starszą wersję pocisków o zasięgu 165 km, zawierającą subamunicję kasetową.