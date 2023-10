Według mediów rosyjskich demonstranci wdarli się do budynku dworca lotniczego i na pas startowy - relacjonuje AFP.

Filmy opublikowane w Telegramie pokazują dziesiątki mężczyzn niszczących bariery, próbujących kontrolować samochody, opuszczające lotnisko lub wyważających drzwi w terminalu.

W niedzielę zaczęły rozprzestrzeniać się w mediach społecznościowych informacje, że do Dagestanu przylatuje "bezpośredni lot z Izraela" z wezwaniami do przybycia na lotnisko i niedopuszczenia do lądowania maszyny.

Loty linii Red Wings z Tel Awiwu do Machaczkały odbywają się regularnie, kilka razy w tygodniu. Jak podaje specjalistyczny portal Flightradar, samolot z Tel Awiwu wylądował w Machaczkale o godz. 19.00 czasu lokalnego (godz. 18.00 w Polsce) Według rosyjskiego niezależnego portalu Sota był to lot tranzytowy, który miał ponownie wystartować w kierunku Moskwy o godzinie godz. 21.00.

Nie udało się ustalić - relacjonuje AFP - czy samolot nadal znajduje się na płycie lotniska i jaka jest sytuacja pasażerów.

Lotnisko w Machaczkale zostało zamknięte - poinformowały władze lotnicze w Moskwie; zdążające tam samoloty są kierowane na lotniska zapasowe lub zawracane do portów wylotu. Jak informują media, na miejsce zostały skierowane oddziały OMON.

Kanał Telegramu Wnimanje Nowosti donosi, że drogi prowadzące na lotnisko są zablokowane.

Jest reakcja MSZ Izraela

Izrael wezwał w niedzielę władze rosyjskie do ochrony Izraelczyków i Żydów na swoich terytoriach po doniesieniach mediów o potencjalnych represjach ze strony propalestyńskich demonstrantów w Dagestanie. W oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Jerozolimie stwierdzono, że ambasador Izraela w Moskwie współpracuje z władzami rosyjskimi.

"Państwo Izrael poważnie postrzega próby wyrządzenia krzywdy obywatelom Izraela i Żydom gdziekolwiek" – napisano w oświadczeniu.