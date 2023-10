W sobotę minister obrony Ukrainy Rustem Umierow oświadczył, że podczas rosyjskiej ofensywy na Awdijiwkę zginęło już około 4 tys. żołnierzy wroga.

Reklama

W ostatnich tygodniach siły rosyjskie podjęły nową ofensywę w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Rosjanie próbują otoczyć tę silnie ufortyfikowaną miejscowość, jednak ponoszą przy tym – według strony ukraińskiej – duże straty.

Ekspert tłumaczy, po co Putinwi Awdijiwka

Gen. Mieczysław Bieniek uważa, że "Rosjanie nie mieli wcześniej sił na to, by zorganizować uderzenie w kierunku Doniecka. Dzisiaj front jest bardzo długi, ale w niektórych miejscach Ukraina próbuje uzyskać jakąś przewagę, ponosząc olbrzymie starty. Rosjanie, atakując Awdijiwkę, chcą zmusić Ukraińców, by ścignęli tam siły z innych odcinków frontu - tłumaczył generał w stanie spoczynku i były zastępca dowódcy strategicznego NATO w TOK FM.

Reklama

Obydwie strojny ponoszą starty, z tym że Rosjanie ponoszą większe. I mam nadzieję, że tak pozostanie - stwierdził w TOK FM.