Turk zaapelował również o wszczęcie międzynarodowego śledztwa w celu sprawdzenia "niezwykle poważnych zarzutów" dotyczących naruszeń prawa międzynarodowego, "kimkolwiek są ich sprawcy" - powiadomiła agencja AFP.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła przed "niepokojącymi tendencjami" związanymi z rozprzestrzenianiem się chorób w Gazie. Stwierdzono, że wystąpiła tam niezwykle duża liczba przypadków chorób biegunkowych, a bombardowania i operacje naziemne zakłóciły funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, utrudniły dostęp do czystej wody i spowodowały, że ludzie stłoczyli się w schronach.

ONZ o ignorowaniu ostrzeżeń

W komentarzach dla mediów Turk przyznał, że trwały pokój nie jest możliwy do osiągnięcia bez ukrócenia przypadków łamania praw człowieka.

Ostrzeżenia mojego biura, dotyczące łamania praw człowieka, przez wiele lat były ignorowane nie tylko w Izraelu i na okupowanych terytoriach palestyńskich, ale także przez państwa mające wpływ na strony tego kryzysu – powiedział.

Turk wyraził zaniepokojenie rosnącą przemocą i dyskryminacją Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie.

Moim zdaniem stwarza to potencjalnie +wybuchową+ sytuację. Chcę jasno powiedzieć: znacznie przekroczyliśmy poziom wczesnego ostrzegania – zaalarmował przedstawiciel ONZ.

Aktualna sytuacja w Strefie Gazy

Aktualna sytuacja w Strefie Gazy jest bardzo trudna. Według najnowszych informacji, od 7 października średnio co dzień ginie 320 osób w wyniku ataków izraelskich. Do 10 listopada zginęło już 11 078 osób, w tym co najmniej 4 506 dzieci i 3 027 kobiet. Również liczba rannych jest bardzo wysoka - co najmniej 27 490 osób, w tym 8 663 dzieci i 6 327 kobiet.

Szpitale w Strefie Gazy są w krytycznym stanie. 21 z 35 szpitali nie działa, a 51 z 72 podstawowych placówek opieki medycznej jest nieczynnych. Szpital Al-Shifa w Gazie został zmuszony do przejścia na generator zapasowy po tym, jak główny generator zatrzymał się z powodu braku paliwa. Sytuacja w szpitalu Al-Shifa również została opisana jako "ponura".

Mieszkańcy Gazy szukają schronienia w szpitalach i szkołach ONZ, mając nadzieję, że Izrael przestrzega prawa międzynarodowego i nie zaatakuje tych koordynatów. Jednak miejsca schronienia i opieki medycznej również nie były wolne od ataków izraelskich. Zginęło już 198 pracowników służby zdrowia, a 87 karetek zostało uszkodzonych.

Wszystko to ma miejsce w kontekście 16-letniej blokady izraelskiej, która sprawia, że Strefa Gazy jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie.