Delegację arabskich i muzułmańskich przywódców gościł w Pekinie szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. Ministrowie spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii, Palestyny i Indonezji rozpoczęli podróż po światowych stolicach. Chcą przekonać liderów do swojej wersji wydarzeń w Strefie Gazy. Dążą do zawieszenia broni. To rozwiązanie, któremu sprzeciwia się większość państw Zachodu. W ramach kompromisu w połowie listopada wynegocjowano wyłącznie wprowadzenie przerw humanitarnych, czyli czterogodzinnych przerw w izraelskich ostrzałach.

Reklama

Państwo Środka jest pierwszym przystankiem na dyplomatycznej trasie sojuszników Palestyny.

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM DGP>>>