Estoński dziennik dodał, że władze w Tallinie i Helsinkach otrzymały wstępną pozytywną odpowiedź Pekinu. Statek, będący przedmiotem rozmów państw znad Zatoki Fińskiej i Chin, jest obecnie w drodze z Rosji do portu w Chinach, gdzie ma dotrzeć w środę. - Jesteśmy w stałym kontakcie z Chinami i jesteśmy gotowi wysłać tam naszego przedstawiciela w celu kontynuowania współpracy z chińskimi władzami - powiedziała Liisa Toots, rzeczniczka estońskiego MSZ.

Na początku października na dnie Zatoki Fińskiej odkryto awarię gazociągu Balticconnector i kabli telekomunikacyjnych łączących Estonię, Finlandię i Szwecję.

Gazociąg uszkodziła kotwica?

Uszkodzenie gazociągu Balticconnector pomiędzy Estonią a Finlandią mogło zostać spowodowane przez kotwicę, na co wskazuje znaleziony w trakcie dochodzeń ślad wleczenia na dnie Zatoki.

W toku śledztwa prowadzonego przez fińską policję ustalono, że trasa chińskiego kontenerowca NewNew Polar Bear, zarejestrowanego pod banderą Hongkongu, pokrywała się zarówno z terminem, jak i lokalizacją uszkodzenia gazociągu. Okazało się również, że na statku brakuje jednej z kotwic.

W ubiegłym tygodniu minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział szwedzkiemu nadawcy publicznemu, że incydenty dotyczące Balticconnector i dwóch kabli komunikacyjnych w Zatoce Fińskiej są ze sobą powiązane.

Dodał, że "jeśli kotwica jest ciągnięta przez 185 km, to trudno uwierzyć, że jest to tylko wypadek". - Kapitan zrozumiał, że coś jest nie tak, więc pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź, brzmi: czy było to celowe działanie - oświadczył Pevkur.