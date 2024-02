W przeciągu ostatnich dni, blisko 700 obywateli Finlandii złożyło wnioski o przeniesienie z rezerwy wojskowej do służby cywilnej. To liczba bezprecedensowa. W całym 2023 roku wpłynęło około 1600 takich wniosków. Eksperci interpretują to jako formę politycznego protestu przeciwko NATO i rządowi.