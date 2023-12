Giorgia Meloni, szefowa włoskiego rządu, przyjechała do Serbii w niedzielę na swoją pierwszą wizytę. Serbski prezydent Aleksandar Vuczić przywitał ją na lotnisku. Na trasie do Pałacu Serbii rozwieszone były flagi Węgier, które mają te same kolory co flaga włoska, ale są ułożone poziomo.