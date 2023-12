Al Dżazira ocenia, że głównym celem operacji jest wschodnia część Chan Junis. Wojska izraelskie prowadziły rankiem we wtorek naloty na miasto, wspierając czołgi nacierające z kierunku wschodniego. O okrążeniu Chan Junis i wkroczeniu oddziałów do miasta armia izraelska poinformowała we wtorek.

Nie wiadomo, gdzie obecnie znajduje się Sinwar; uważano, że ukrywa się w tunelach pod Strefą Gazy. Władze izraelskie uważają, że jest on odpowiedzialny za atak Hamasu na Izrael z 7 października - podejmował decyzje i był jedną z osób planujących napaść.

61-letni obecnie Sinwar należy do palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas od ponad 30 lat. W 1988 roku sąd izraelski skazał go na dożywocie za zabójstwa żołnierzy izraelskich i Palestyńczyków, którzy współpracowali z Izraelem. Po wyroku spędził 22 lata w więzieniu. Opuścił je jako jeden z około 1000 Palestyńczyków wypuszczonych na wolność w zamian za porwanego przez Hamas izraelskiego żołnierza Gilada Szalita.