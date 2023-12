"Geolokacja nagrań, opublikowanych 8 grudnia pokazuje, że siły rosyjskie doszły do zakładów oczyszczania ścieków na południe od Krasnohorivki (5 km na północny zachód od Awdijiwki” – pisze ISW.

Rosyjskie działania w pobliżu Nowokałynowe

Think tank podaje również, powołując się na źródła rosyjskie, że w czwartek i piątek wojska rosyjskie przybliżyły się do miejscowości Nowokałynowe (13 km na północny wschód od Awdijiwki), a także w okolice zakładów koksochemicznych na północny zachód od miejscowości i do strefy przemysłowej na południowy wschód od niej.

Reklama

Siły rosyjskie mają się też – według niektórych źródeł - umacniać w Stepowym (3 km na północny wschód od Awdijiwki).

Bezskuteczne ataki rosyjskie

Z kolei sztab generalny armii ukraińskiej podawał, że wojska rosyjskie bezskutecznie atakowały na wschodzie od Nowobachmutiwki (która znajduje się 9 km na północny zachód od Awdijiwki), na południe od miejscowości Tonenke (5 km na zachód od miasta), w pobliżu Stepowego, Awdijiwki i wsi Perwomajske

Obecność rosyjskich żołnierzy w rejonie Awdijiwki

Ukraińskie źródła wojskowe podawały również, że w rejonie Awdijiwki jest ponad 40 tys. rosyjskich żołnierzy oraz że są tam przekierowywane rezerwy oddziałów Sztorm-Z (w których walczą m.in. byli więźniowie) oraz zmobilizowanych żołnierzy; są one słabo przygotowane i mają niedobory żywności.

Planowane zdobycie Awdijiwki przez Rosję

Awdijiwka w obwodzie donieckim jest mniej więcej od października celem najintensywniejszych ataków. Według rosyjskich mediów niezależnych rosyjscy dowódcy chcą zdobyć to miasto do 14 grudnia, czyli terminu dorocznej telekonferencji dyktatora Rosji Władimira Putina z udziałem obywateli; alternatywnym terminem jest koniec roku 2023. Chodzi o to, by można było ogłosić rosyjski sukces, a także pozyskać pretekst do nacisków na Kijów i rozpoczęcia negocjacji. Taką informację przekazał portal Ważnyje Istorii.